Meteo 15 giorni: si riapre il FLUSSO ATLANTICO, ma con riserva...

Sembra ormai molto probabile il peggioramento che dovrebbe interessare l'Italia tra martedi 7 e mercoledi 8 marzo. Si tratterebbe di una perturbazione che porterebbe molta pioggia sulla Penisola ed anche nevicate a bassa quota su alcuni settori del nord e del centro.

Dopo questo passaggio perturbato, l'aria fredda potrebbe puntare molto ad ovest ed attivare un canale di correnti miti occidentali in direzione della nostra Penisola, con un tempo mite, variabile ed accompagnato a tratti da benefiche piogge.

La prima mappa mostra la situazione prevista dal modello americano per giovedi 9 marzo:

Dopo la stasi indotta dall'alta pressione nel mese di febbraio, il dinamismo meteorologico a scala europea potrebbe rimettersi in moto, garantendo il transito di veloci perturbazioni anche sull'Italia. Questa situazione potrebbe accompagnarci per buona parte della seconda decade di marzo, con un tempo ventoso, variabile ed a tratti anche piovoso sull'Italia (nevoso solo in montagna).

Le mappe sono abbastanza eloquenti in tal senso circa la ripresa del flusso atlantico sulla media Europa: ecco una proiezione del modello americano valida per domenica 12 marzo:

Flusso atlantico veloce con l'alta pressione di spalla che si limiterebbe all'Atlantico Portoghese. In altre parole, una situazione assai variabile sull'Italia, ma con le piogge che sarebbero comunque garantite anche se non in maniera persistente e copiosa.

Nei prossimi giorni faremo il punto di volta in volta sulla base delle nuove emissioni dei modelli; continuate quindi a seguirci.

