Meteo 15 giorni - PIOGGIA, sarà la volta buona nei primi giorni di aprile?

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 30 marzo:

Dopo la perturbazione che potrebbe interessarci tra domenica 26 e lunedi 27 marzo (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/perturbazione-in-arrivo-domenica-sull-italia-molto-vento-e-possibili-piogge-ecco-le-aree-coinvolte/96887/), l'alta pressione potrebbe chiudere di nuovo tutti i varchi fino alla fine del mese. Di conseguenza decadono le speranze di una terza decade maggiormente movimentata e piovosa sul suolo italico.

A testimoniare ciò, la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per giovedi 30 marzo:

Il flusso atlantico scorrerà troppo a nord ed il bacino del Mediterraneo resterà tra le braccia di un blocco secco ad opera della solita alta pressione. In altre parole, marzo ci saluterà con la situazione peggiore possibile sul fronte delle piogge (che saranno assenti) e delle temperature (che saranno superiori alla media del periodo).

Per fortuna, la media degli scenari del modello americano confida in un cambiamento nei primi giorni di aprile. Ecco il quadro sinottico estrapolato per domenica 2 aprile:

Si nota un abbassamento del flusso atlantico che potrebbe interessare anche la nostra Penisola con alcuni passaggi piovosi ed un calo delle temperature.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per lunedi 3 aprile - in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo un aumento della probabilità di pioggia sull'Italia, specie al nord-est e parte del centro, dove la medesima probabilità sarà più elevata. Si spera che sia l'inizio di un mese di aprile comandato dalle perturbazioni e dalla pioggia; vedremo cosa contempleranno le prossime elaborazioni in tal senso, continuate a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località