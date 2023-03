PERTURBAZIONE in arrivo DOMENICA sull'Italia: molto vento e possibili PIOGGE, ecco le aree coinvolte

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di domenica 26 marzo:

C'è ancora incertezza sulla penetrazione del fronte in questione, anche se la maggior parte delle elaborazioni optano per la "solita solfa", ovvero un fronte veloce, poco significativo che lascerà in ombra alcune regioni. Alcuni rovesci si potranno manifestare, ma le vecchie e care perturbazioni cariche di pioggia delle primavere vecchio stile resteranno un lontano ricordo.

Vediamo comunque come viene ripartito oggi il panorama piovoso secondo i modelli americano, europeo e canadese per la giornata in questione. Iniziamo con il modello europeo:

Il buco bianco "maledetto" sul Piemonte sta a significare che anche questa perturbazione probabilmente non avrà penetrazione ottimale per accontentare questo settore. Rovesci si faranno vedere invece sul nord-est e la Liguria centro-orientale, nonchè nelle aree interne del centro e sull'arco alpino in genere.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata festiva secondo il modello americano:

Non cambia di molto la previsione, con rischio favonico sul Piemonte e qualche rovescio al nord-est, Liguria centro-orientale e zone interne poste tra Toscana e Umbria, oltre ovviamente alle Alpi.

Infine, questa è la previsione per domenica 26 marzo secondo il modello canadese:

Questo modello mostra rovesci più corposi tra la Lombardia, la Liguria e il nord-est con ottimi accumuli in sede alpina. Qualche rovescio anche sulle regioni del medio/alto Tirreno nonchè nelle aree interne del centro. Ancora penalizzato il Piemonte, specie nella sua parte centro-occidentale dove il rischio favonico sarà elevato.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

