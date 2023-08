Meteo 15 giorni: PICCO del CALDO dopo Ferragosto, poi forse un CAMBIAMENTO

La fase stabile e progressivamente più calda che vivremo nei prossimi giorni, pur non presentando valori termici da record, sarà piuttosto lunga. Possiamo tranquillamente affermare che a parte qualche temporale estivo sui monti, non prevediamo l'ingresso di perturbazioni o corpi nuvolosi sull'Italia almeno fino al giorno 20 agosto. Successivamente, qualcosa potrebbe cambiare, ma ovviamente si naviga nel campo delle ipotesi che dovranno essere ampiamente confermate nei prossimi giorni.

Il picco del caldo si potrebbe toccare indicativamente tra il Ferragosto e il giorno 20. A tal proposito, vi mostriamo una mappa delle temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di sabato 19 agosto:

Come abbiamo già detto nella giornata di ieri, la mappa in questione non merita molti commenti: il caldo sarà intenso (anche se non da record) da nord a sud, con una quasi completa assenza di fenomeni a parte qualche isolato temporale di calore sui monti.

L'alta pressione dovrebbe iniziare a perdere qualche colpo durante la terza decade agostana, anche se un cambiamento vero e proprio oppure una rottura estiva non viene ancora contemplata dai modelli.

La seconda mappa mostra il quadro termico a 1500 metri previsto per mercoledi 23 agosto:

Caldo in attenuazione al nord e al centro, dove la calura diverrà più sopportabile. Resterà invece intensa all'estremo sud e sulle Isole dove avremo pochi benefici.

Infine qualcosa potrebbe muoversi, sempre attorno a mercoledi 23 agosto, anche sul fronte delle piogge. Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la medesima giornata, ovvero mercoledi 23 agosto:

Qualche temporale più organizzato potrebbe esserci al nord e forse nelle aree interne dell'Italia centrale. Per il resto cambiamenti ancora scarsi.

