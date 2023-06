Meteo 15 giorni: per il momento sarà ESTATE GENTILE, non mancheranno TEMPORALI

Tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, il rovente anticiclone africano verrà sostituito dal più "gentile" anticiclone delle Azzorre. Noi saremo interessati dal suo braccio orientale che proporrà un flusso di correnti mediamente occidentali in quota. Non aspettatevi il fresco; le temperature saranno abbastanza elevate, ma senza raggiungere le punte atroci di questa settimana. Un'estate che per il momento dovrebbe proseguire abbastanza tranquillamente, con qualche temporale a fare da contorno.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 29 giugno:

Ecco il braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre che si proporrà sull'Europa centro-occidentale, innescando un flusso mite da ovest. Da noi, questa situazione porterà temperature abbastanza in linea con le medie del periodo oltre a qualche temporale al nord e nelle zone interne dell'Italia centro-meridionale.

La seconda mappa ci mostra invece le temperature a 1500 metri sempre per la giornata di giovedi 29 giugno:

La gobba africana seguiterà a tormentare con caldo intenso il nord Africa e la parte meridionale della Penisola Iberica. Da noi avremo invece un caldo decisamente più sopportabile, senza eccessi termici.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 3 luglio, la media degli scenari americana mostra una situazione abbastanza classica per la prima parte di luglio in Italia:

Alta pressione distesa alle latitudini medio-basse del Mediterraneo con il settentrione a fare da confine con il tempo instabile e più fresco dell'Europa centro-settentrionale.

In altre parole, variabilità al nord e nelle aree interne del centro con rischio di temporali specie sui rilievi, bel tempo e caldo (moderato) sulle Isole e al meridione.

