Meteo 15 giorni: parte il conto alla rovescia verso il CAMBIAMENTO; c'è una DATA!

Tra il week-end e l'inizio della settimana prossima l'alta pressione lancerà un acuto sull'Italia e con esso si paleserà un'ondata di caldo che non avrà nulla a che vedere con il mese di settembre (si legga questo articolo per avere maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuovo-ruggito-del-caldo-intenso-nel-fine-settimana/98570/)

La prima mappa che analizziamo mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di mercoledi 13 settembre, tra poco più di una settimana, secondo la media degli scenari americana:

Ancora poche novità a scala italica e mediterranea dato che l'alta pressione sarà sempre li, con una staticità che definire disarmante è quasi riduttivo. Sole e caldo per tutti con temperature da piena estate nonostante ci troveremo alla metà del primo mese autunnale, meteorologicamente parlando.

Il cambiamento verso una situazione più normale per il periodo potrebbe avvenire dopo il giorno 15 settembre. Come abbiamo già accennato ieri, sembra essere questa la data in cui l'alta pressione dovrebbe mollare la presa e consentire l'ingresso delle correnti atlantiche sul Mediterraneo e l'Italia.

La media degli scenari del modello americano valida per sabato 16 settembre mostra quando detto poco sopra:

Al momento sembra che le correnti oceaniche stiano preparando un ingresso in grande stile sul Mediterraneo, spazzando finalmente via l'alta pressione dall'Italia. La scadenza previsionale è molto impervia e si dovrà certamente tornare sull'argomento, ma quello che importa è che una luce in fondo al tunnel oggi è presente, seppure a lungo termine.

Curiosando tra le mappe della probabilità di pioggia, emerge questa, valida sempre per sabato 16 settembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia in netto aumento al nord e al centro soprattutto su Alpi e Prealpi. Probabilità invece ancora piuttosto bassa sulle Isole e al meridione in genere.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località