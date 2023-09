Nuovo RUGGITO del CALDO INTENSO nel fine settimana

Non è ancora finita! Le temperature più gradevoli delle prossime ore non devono trarre in inganno. L'alta pressione si distrarrà solo un attimo, per poi tornare in pompa magna nel week-end e probabilmente anche all'inizio della settimana prossima.

Fin tanto che la figura stabilizzante non si ritirerà verso sud, lasciando campo libero al flusso atlantico, l'autunno non potrà decollare sul Mediterraneo e sull'Italia.

Ecco la mappa sinottica attesa per la notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre:

Come vedete, l'alta pressione sarà ancora troppo forte! Le correnti più fresche da nord-est si sposteranno verso levante, interessando marginalmente ancora il meridione. Su tutte le altre regioni le temperature tenderanno inevitabilmente ad aumentare, portandosi su valori tipici del mese di luglio!

La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 14 di sabato 9 settembre - si consiglia sempre di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Ritroveremo punte tra 35 e 36° sul medio e basso Tirreno. Molti valori attorno a 32-34° a costellare la nuova ondata di caldo anomalo sulla Penisola.

Queste invece sono le temperature sempre al suolo attese in Italia alle ore 14 di domenica 10 settembre:

Punte di 35° sulla Sardegna e lungo il versante tirrenico; 34° tra la Romagna, il basso Veneto e diverse aree del meridione e della Sicilia. Come vedete, la maggior parte delle temperature che si prevedono in Italia saranno superiori a 30°.

