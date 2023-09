NUBIFRAGI e FORTI TEMPORALI ad un passo dall'Italia!

Di seguito, la mappa sinottica incentrata per la notte tra mercoledi 6 e giovedi 7 settembre:

Notiamo il mastodontico anticiclone che per ora non darà segni di cedimento. Sul bordo meridionale della figura stabilizzate si scaverà una depressione che darà origine a forti temporali sullo Ionio. I fenomeni più intensi sembrano stazionare in mare, ma è bene fare attenzione soprattutto tra la Calabria Ionica, il Golfo di Taranto e l'est della Sicilia.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di domani, mercoledi 6 settembre:

Ecco i temporali intensi sullo Ionio, con locali estensioni alla Calabria Ionica e la Sicilia orientale. Su tutte le altre regioni tempo stabile ed aumento delle temperature specie sui settori di ponente e al nord.

Vediamo ora la tendenza per giovedi 7 settembre:

Situazione praticamente immutata. Ancora forti temporali sullo Ionio con locali estensioni verso la Calabria e la Sicilia orientale. Qualche piovasco potrebbe interessare anche le aree interne del meridione, per il resto tempo stabile e soleggiato.

Nella giornata di venerdi avremo gli ultimi fenomeni sullo Ionio, a seguire la depressione dovrebbe puntare verso sud, attenuandosi progressivamente e su tutta l'Italia tornerà l'alta pressione.

