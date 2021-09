Meteo 15 giorni: "ottobrate"? Forse, ma in un contesto FRESCO

La probabile formazione di una depressione mediterranea nella parte iniziale della prossima settimana, ritarderà il ripristino di condizioni soleggiate e stabili sulla Penisola, perlomeno lungo le nostre regioni adriatiche e meridionali.

Al nord e sul Tirreno il tempo invece migliorerà più rapidamente perché l'area depressionaria andrà probabilmente traslando verso la Grecia.



Ecco una mappa barica prevista per giovedì 7 ottobre, come si nota l'asse di saccatura evolverà verso est abbastanza rapidamente:

Incertissima appare ancora la possibilità dell'insistenza di un minimo pressorio sul meridione, ma diversi modelli propendono per questa possibilità.

Qui vediamo l'evoluzione successiva prevista per domenica 10 ottobre, dove persiste un coinvolgimento lungo l'Adriatico dell'aria fresca ed instabile, ma si nota anche la spallata dell'anticiclone in arrivo da ovest, che dovrebbe riportare tempo buono e condizioni termiche in linea o quasi con le medie del periodo:

Infatti l'anomalia termica prevista per il periodo in oggetto a 1500m, ci consegna valori leggermente sotto media nell'area mediterranea e leggermente sopra media sull'ovest del Continente, a testimonianza dunque di una importante dinamicità atmosferica:

Il tempo in sintesi da giovedì 7 a mercoledì 13 ottobre:

-da giovedì 7 a sabato 9 ottobre: persistenza di condizioni di variabilità su medio Adriatico e meridione con rovesci sparsi e qualche locale temporale, tempo migliore altrove, in un contesto però ventilato e fresco.



-da domenica 10 ottobre a lunedì 11 ottobre: più sole ovunque in un contesto mite, le classiche "ottobrate", da confermare però, addensamenti solo su Molise e Puglia.

-da martedì 12 a mercoledì 13 ottobre: qualche annuvolamento al nord e sul Tirreno ma senza conseguenze, comparsa delle prime nebbie padane più decise.