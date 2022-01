Meteo 15 giorni: metà gennaio con l'alta pressione, poi FREDDO e MALTEMPO

L'alta pressione non ci sta a recitare un ruolo di comparsa sulla scena invernale italiana. Dopo la fase relativamente fredda che ci accompagnerà fino al giorno 10 gennaio, il sempiterno anticiclone atlantico tornerà alla carica, espandendosi verso l'Europa occidentale e l'Italia con il suo alito mite e stabilizzante.

Lo vediamo raffigurato nella media degli scenari del modello americano valida per venerdi 14 gennaio:

Notate come il pachiderma stabile devierà verso levante le correnti fredde che si limiteranno a sfiorare la Puglia. Su tutte le altre regioni il tempo sarà buono e non particolarmente freddo specie di giorno.

A seguire, anche oggi possiamo confermare lo spostamento del cardine anticiclonico verso l'Atlantico sul finire della seconda decade mensile. Questa mossa potrebbe indirizzare l'aria fredda verso l'Italia con anche fenomeni soprattutto al centro e al sud dove si avranno nevicate in Appennino.

Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano per martedi 18 gennaio:

Alta pressione in ritirata verso ovest e depressione in azione sull'Italia alimentata da aria fredda proveniente dal nord Atlantico. Avremo in sostanza un tempo freddo e anche perturbato specie al centro-sud.

Quanto freddo potrebbe entrare? A tal proposito vi mostriamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di martedi 18 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Notiamo l'Italia avvolta da isoterme a 1500 metri comprese tra gli 0° delle due Isole Maggiori e i -4° del settentrione. Questa situazione gode di una probabilità tra il 30 e il 40% di verificarsi, quindi ancora medio-bassa stante la distanza previsionale ancora impervia.

