Meteo 15 giorni: lenta modifica della circolazione, ma la stabilità resterà ancora lontana

Le figure bariche, dopo essere state stravolte durante il mese di maggio, proveranno a riprendere la loro posizione tradizionale nella prima parte di giugno. Ciò significa che l'alta pressione in sede inglese tenderà lentamente a smantellarsi per lasciare posto al consueto flusso atlantico.

Più a sud l'alta pressione delle Azzorre proverà a guadagnare terreno, ma la sua spinta non sarà ancora sufficiente a garantire un'adeguata protezione alla nostra Penisola. In più, l'alta pressione africana darà qualche segno di risveglio dopo il suo lungo letargo.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia secondo la media degli scenari americana valida per mercoledi 14 giugno:

Ritroviamo finalmente l'alta pressione in basso e la bassa pressione in alto, ma sulla nostra Penisola la stabilità sarà solo un miraggio in quanto seguiteremo ad essere interessati da una blanda zona depressionaria.

Se esaminiamo il tutto con la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata in parola (mercoledi 14 giugno), notiamo quanto segue. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo tre zone di influenza: in oceano il flusso atlantico che interesserà anche le Isole Britanniche con piogge; un canale di alta pressione con tempo stabile disposto dall'Africa nord occidentale alla Scandinavia ed un'altra zona di instabilità facente capo alla nostra Penisola.

In altre parole, da noi il tempo con questa situazione non potrà essere ancora a posto, con rovesci e temporali a fare da contorno alle nostre giornate.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 17 giugno, notiamo quanto segue:

Alta delle Azzorre ed alta africana ancora pigre e che si faranno sorprendere spesso dal flusso instabile atlantico (frecce blu). Di conseguenza, al centro e al nord avremo ancora un clima diffusamente variabile con ancora il rischio di precipitazioni e temperature non elevate; un tempo migliore interesserà invece il sud e le Isole dove il sole sarà maggiormente presente.

Ecco la cartina della probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata medesima (sabato 17 giugno):

Probabilità di pioggia elevata o molto elevata su alcuni settori del nord e nelle aree interne del centro e del meridione; risulterà invece più bassa la madesima probabilità sulle restanti regioni.

