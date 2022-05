Meteo 15 giorni: la nuova ONDATA di CALDO durerà molto?

La seconda ondata calda, la prima di questa neonata estate che partirà - meteorologicamente parlando - mercoledi 1 giugno, ci terrà compagnia fino al prossimo week-end. Anzi, proprio nel prossimo fine settimana raggiungeremo l'apice del caldo sull'Italia con valori che in alcune regioni del centro-sud, potrebbero arrivare anche a 36-38° (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ondata-di-caldo-imminente-quali-saranno-le-regioni-colpite-e-le-giornate-pi-difficili-/93985/)

Fortunatamente, secondo le mappe odierne, dovrebbe trattarsi di un'ondata calda abbastanza breve. Sembra infatti che all'inizio della settimana possa transitare una perturbazione ricolma di aria fresca che scaccerà la canicola dall'Italia a suon di temporali che si propagheranno da nord a sud.

Ecco cosa potrebbe succedere, secondo il modello americano, nella giornata di martedi 7 giugno:

Ecco la perturbazione a carattere freddo che spazzerà via il caldo dall'Italia, al prezzo però di situazioni temporalesche anche intense che si muoveranno da nord verso sud. L'aria fresca a seguire darà luogo ad una generale rinfrescata su tutto il nostro Paese.

Notate inoltre come l'alta pressione sposti i suoi massimi in Atlantico, riproponendosi poi da ovest verso il Mediterraneo, ovvero in una modalità decisamente più gentile sotto il profilo termico.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 11 giugno, notiamo una situazione abbastanza consona con la stagione in corso:

Ecco un flusso di correnti occidentali, spalleggiato da un redivivo anticiclone delle Azzorre che terrà le temperature su valori accettabili su tutta l'Italia.

Al nord e al centro avremo anche un po' di variabilità con rischio di qualche temporale sui monti e nelle aree interne specie nel pomeriggio. Più stabile il tempo sulle Isole e al meridione.

Notate infine l'alta pressione africana che per il momento dovrebbe restarsene a casa propria, senza disturbare l'Italia con la sua canicola.

