Ondata di CALDO imminente. Quali saranno le regioni colpite e le giornate più DIFFICILI?

Dopo la fase più fresca e gradevole che ci sta interessando, l'alta pressione africana tenderà a rimontare sul Mediterraneo e sull'Italia, determinando la seconda ondata di caldo sul Mare Nostrum. Nei prossimi giorni le temperature dovrebbero progressivamente aumentare fino a raggiugere il picco che al momento viene contemplato dalle mappe per il prossimo fine settimana.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri di quota attese per il pomeriggio di venerdi 3 giugno:

Notiamo l'isoterma + 20 a 1500 metri, tipica del mese di luglio, inglobare tutto il centro e il sud. Il nord resterà un po' ai margini, ma non per questo avrà un clima più fresco...anzi!

Come andranno le cose al suolo? La seconda mappa mostra le temperature attese a livello del suolo previste per il pomeriggio di venerdi 3 giugno (si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo):

37° a portata di mano nelle zone interne della Sardegna, sul Foggiano e la bassa Lucania; 36° sulla Romagna, l'Umbria e le pianure tosco-laziali. Come vedete, i valori saranno quasi ovunque sopra i 30° ad eccezione delle coste liguri e del basso Tirreno dove soffieranno brezze di mare molto vivaci.

Queste invece sono le temperature al suolo previste per sabato 4 giugno:

38° tra il Foggiano e la bassa Lucania, 37° sulla Sardegna, 36° nel Salento e sulla Romagna. Anche in questo caso si starà meglio sulla Liguria e sul basso Tirreno con brezze di mare vivaci.

