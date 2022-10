Meteo 15 giorni: l'autunno tornerà a ruggire o continuerà su toni scialbi?

C'è molta preoccupazione per un autunno che non riesce a scrollarsi di dosso i sentori di un'estate che sembra eterna sulla nostra Penisola. Qualche pioggia mal distribuita c'è stata nelle settimane scorse, ma ha causato più danni che benefici e quella che dovrebbe essere la stagione risolutiva per mettere a sedere una volta per tutte il deficit idrico, si sta presentando scialba e priva di spunti interessanti.

Nei prossimi giorni, indicativamente a partire dal fine settimana, qualche pioggia dovrebbe arrivare al nord e su parte delle regioni centrali, ma ancora non si nota un ingresso perturbato deciso in grado di portare piogge ben distrubuite da nord a sud.

La prima mappa mostra la situazione sinottica imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per venerdi 28 ottobre:

Notiamo pochi passi in avanti verso l'autunno. In altre parole, l'Italia si troverà in una sorta di limbo tra le correnti oceaniche ricche di pioggia ed un'alta pressione dalle caratteristiche ancora estive...il tutto in un contesto molto mite (quasi caldo su alcune regioni).

I riscontri pluviometrici potrebbero essere a grandi linee questi:

Preziose piogge potrebbero cadere a fasi alterne al nord, con qualche interessamento anche del centro. Il resto d'Italia sarà invece ancora pervaso da un'inutile stabilità con temperature superiori alle medie del periodo.

Successivamente si nota qualche sbocco? Purtroppo no. La mappa relativa alla probabilità di pioggia in Italia per domenica 30 ottobre mostra ancora poca pioggia in Italia:

Qualche pioggia al nord potrebbe esserci, ma nel complesso prevarrà ancora una scarsità di precipitazioni specie al centro e al sud, che saranno ancora alle prese con temperature piuttosto elevate.

