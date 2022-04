Meteo 15 giorni: l'alta pressione punterà altrove e l'Italia resterà tra le braccia dei TEMPORALI

Giungono conferme da tutti i principali modelli circa una lunga fase variabile / instabile che dovrebbe accompagnarci per tutta la prima decade di maggio, se non oltre.

L'alta pressione leverà le tende dall'Italia e si trasferirà più ad ovest, sul vicino Atlantico. A seguire, la figura stabilizzante potrebbe addirittura protendere un ponte in direzione del Regno Unito e della Scandinavia, lasciando l'Italia in balia di aria moderatamente fredda ed instabile.

La mappe della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 7 maggio è molto interessante e vale la pena commentarla.

Guardate la traccia dell'alta pressione che dalla Penisola Iberica protenderà un lembo verso nord-est in direzione della Scandinavia; l'Italia non farà parte di questo abbraccio stabilizzante. La nostra Penisola resterà infatti sotto il tiro di correnti fresche che potrebbero anche costruire ciclogenesi in loco con tempo addirittura perturbato se ciò dovesse capitare.

Notate la probabilità di pioggia in Italia che al momento viene giudicata tra MEDIA ed ELEVATA dove vedete i colori più accesi; una dimostrazione tangibile della non stabilità delle condizioni meteo che si prevedono sul nostro Paese.

Cosa potrebbe succedere successivamente? L'alta pressione è prevista restare sul posto, così come le condizioni instabili in Italia. La media degli scenari americana valida per mercoledi 11 maggio non fa che confermare quanto detto poco sopra:

Alta pressione dalla coperta troppo corta che lascerà la nostra Penisola in balia di condizioni instabili che in questo frangente tenderanno a concentrarsi al centro e al nord dove maggiore sarà la probabilità di rovesci o temporali. Relativamente più stabile e mite il tempo al meridione e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località