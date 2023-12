Meteo 15 giorni: l'alta pressione NON reggerà a lungo, ma il FREDDO...

Sembra ormai assodato l'arrivo di un forte anticiclone che si insedierà sull'Europa centro-occidentale a partire dal prossimo week-end, con una prosecuzione anche nei primi giorni della settimana prossima. La figura stabilizzante si gonfierà come un pavone e sarà in grado di allontanare il freddo e le precipitazioni dall'Italia per alcuni giorni.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando alla seconda metà della settimana prossima, si nota dalle mappe che l'alta pressione verrà progressivamente smantellata, ma non dalle correnti fredde settentrionali, bensì dal flusso mite atlantico. In altre parole il tempo del periodo natalizio potrebbe riacquistare un po' di dinamicità, ma sotto l'egida di temperature non fredde.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 21 dicembre:

Nessuna traccia di freddo in Europa ed in Italia; solo un fiume di aria mite atlantica che farà capo ad una vasta depressione centrata tra l'Islanda e la Scandinavia.

In Italia l'alta pressione tenderà a ritirarsi, ma sarà ancora in grado di determinare tempo stabile al nord e al centro sotto l'egida di temperature molto miti. Resterà invece un po' di instabilità al meridione, con alcuni rovesci, ma senza velleità fredde o invernali.

Successivamente, come già anticipato, il forcing delle correnti atlantiche si farà ancora più esasperato. In altre parole, il flusso perturbato scenderà di latitudine e farà abbassare la testa all'alta pressione che si piazzerà con la sua parte più forte sull'Atlantico Portoghese.

La seconda mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la vigilia di Natale, ovvero domenica 24 dicembre:

Flusso atlantico mite nel Mediterraneo con una serie di veloci perturbazioni che potrebbero interessare l'Italia con un tempo variabile/instabile, ma non freddo. Arriveranno in sostanza delle piogge, con la neve che resterà relegata in quota sulle Alpi.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata di Natale, lunedi 25 dicembre - vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo che la massima probabilità di pioggia sarà concentrata nelle aree sopravvento al flusso portante da ovest, ovvero sulle Alpi, lungo le regioni tirreniche e nelle aree interne in genere. Pioverà meno invece lungo il versante adriatico, sulla Sardegna orientale e gran parte delle regioni meridionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località