Meteo 15 giorni: il CALDO INTENSO potrebbe persistere a lungo, ma ATTENZIONE ai FORTI TEMPORALI!

Dopo un inizio di stagione stentato, all'insegna dei temporali e del clima non caldo, l'estate mediterranea ha ingranato la quarta ed ora ci presenta il conto. Un conto che per alcune regioni rischia di essere estremanente salato in fatto di caldo intenso, che a giudicare dalle mappe non mollerà definitivamente la presa fino al termine di luglio.

Ci riferiamo soprattutto alle regioni centro-meridionali che rischieranno di trascinare questa forte ondata di calore ancora per lungo tempo. Il settentrione resterà invece al confine delle correnti più fresche di matrice atlantica che scorreranno oltre le Alpi ed avrà temporali anche intensi a fasi alterne.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 25 luglio:

Ecco i tre attori sulla scena europea e mediterranea: l'alta pressione africana che presiederà il Mediterraneo, il flusso atlantico che scorrerà oltralpe e l'alta pressione delle Azzorre che se ne starà di quinta sul Vicino Atlantico, senza intervenire sull'Italia. Ne conseguirà un tempo a tratti temporalesco e meno caldo al nord, mentre il centro e il meridione seguireranno a restare sotto la cappa bollente africana.

A tal proposito vi mostriamo la media termica ( a 1500 metri) degli scenari del modello americano prevista sempre per martedi 25 luglio:

Caldo nel complesso sopportabile al nord e su parte delle regioni centrali, intenso al sud e le Isole dove il rischio di toccare i 40° sarà ancora concreto.

Infine, se ci proiettiamo avanti fino a sabato 29 luglio, la mappa della probabilità di pioggia a scala europea pone ancora il nord sotto possibili episodi temporaleschi talora intensi:

Nulla di cambiato invece per le altre regioni che seguiteranno ad avere un clima secco e caldo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località