METEO 15 giorni: dai TEMPORALI ad una nuova ONDATA di CALDO?

L'ultimo aggiornamento del modello americano punta sui temporali ed un discreto calo delle temperature anche al sud durante la settimana prossima. Ci teniamo a ribadire che la tendenza del tempo per la prossima settimana è ancora incerta, come abbiamo ribadito in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/rinfrescata-con-temporali-la-settimana-prossima-i-modelli-litigano-/90810/

L'aggiornamento pomeridiano del modello americano porta acqua al mulino del cambiamento, anche se è ancora presto per lanciare sentenze.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per giovedi 1 luglio:

Secondo questo aggiornamento, il primo giorno del mese centrale dell'estate italiana potrebbe essere accompagnato da temporali al centro-nord che determineranno un calo termico che si trasmetterà anche al sud nei giorni seguenti.

Ecco infatti l'analisi del modello americano valida per sabato 3 luglio:

La goccia fredda responsabile dei temporali sarà ormai sull'Europa orientale. Al suo seguito affluiranno gradevoli correnti da nord-ovest che imporranno un clima nel complesso accettabile da nord a sud.

In altre parole, l'alta pressione africana verrà messa a sedere, ma solo temporaneamente...eh si, perchè se ci fidiamo delle elaborazioni a lungo termine, sembra probabile un nuovo affondo di una depressione in Atlantico con risposta africana bollente sulla nostra Penisola. Ecco cosa prevede il modello americano per martedi 6 luglio:

Sole e caldo su tutta l'Italia da nord a sud, anche se ovviamente urgono molte conferme a riguardo. Continuate quindi a seguirci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

