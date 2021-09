Meteo 15 giorni: che CAOS, l'anticiclone scombina i piani dell'autunno!

Spesso negli ultimi anni le piogge si sono concentrate tra novembre e il pieno inverno, dunque non c'è da stupirsi se l'anticiclone mette per l'ennesima volta in piedi in testa alle perturbazioni atlantiche e rimanda le ondate di maltempo autunnali a data da destinarsi.



Del resto questa mappa che riassume la tendenza barica per la prima decade di ottobre parla chiaro, l'alta pressione governerà spesso il Mediterraneo, mentre le basse pressioni (con la colorazione più accesa in verde) resteranno in gran parte parcheggiate nel nord Europa:

Le possibilità che impulsi temporaleschi transitino a tratti sulle nostre regioni non sono certo ridotte al nulla, ma saranno sicuramente dei "mordi e fuggi", così come ci mostrano le mappe seguenti:

Qualcosa di più concreto potrebbe affacciarsi entro il 10 ottobre, come si noterà qui sotto, ma queste mappe hanno bisogno di molte altre conferme, perché ad oggi la loro attendibilità risulta piuttosto scarsa:

In definitiva i modelli vedono l'anticiclone ancora piuttosto mastodontico per tutta la prima parte di ottobre con POCHE PIOGGE e clima nel complesso mite, solo a tratti fresco.



Si sa bene però che quello che viene evidenziato per molte mappe, nel meteo può sparire come d'incanto nell'emissione successiva, disegnando situazioni improvvisamente votate ad un altro schema barico, perché non parliamo di una scienza esatta.