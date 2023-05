Meteo 15 giorni: che AFFONDO PERTURBATO la settimana prossima sull'Italia!

Anche in questa sede confermiamo la possibilità di un affondo perturbato di matrice nord atlantica sull'Italia nell'arco della prossima settimana. Tutto ciò sarà causa di piogge, temporali ed un generale calo delle temperature che si porteranno al di sotto della media del periodo. A comandare tutto, una vasta depressione situata sul nord Europa con la complicità di una zona anticiclonica che si ergerà molto ad ovest, in corrispondenza del vicino Atlantico.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 11 maggio:

Notate la spinta verso nord dell'alta pressione sulla sinistra dell'immagine. Questa, di rimando, innescherà la discesa di aria fredda da nord-ovest che si getterà nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano e la Porta di Carcassona, costruendo una depressione proprio sull'Italia.

Sul fronte dei fenomeni, la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno (giovedi 11 maggio) mostra un'elevata probabilità di pioggia sul nostro Continente e sul centro-nord del nostro Paese. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Da questa mappa si evince ancora meglio la saccatura che interesserà gran parte del nostro Continente con al suo interno un grosso carico di pioggia. Le alte pressioni saranno lontane e non interverranno sulla scena italica.

A seguire cosa potrebbe succedere? Per il momento i modelli non contemplano la rimonta di alte pressioni in grado di dare anticipi estivi sul nostro Paese. La nostra Penisola seguiterà ad essere raggiunta da correnti fresche atlantiche con tempo instabile almeno fino alla metà del mese. Questa la mappa sinottica estrapolata per lunedi 15 maggio:

Questa infine è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 15 maggio:

Probabilità di pioggia elevata o molto elevata al nord, elevata nelle aree interne del centro, media sul restante centro, la Sardegna e al sud, bassa solo sulla Sicilia e le regioni estreme meridionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località