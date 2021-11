Meteo 15 giorni: BRICIOLE di alta pressione in mezzo al MALTEMPO

La fase instabile e fredda di matrice artica che interesserà l'Italia nei prossimi giorni, tingendo d'inverno la parte finale di novembre, sarà seguita da un modesto allungo altopressorio verso la nostra Penisola nei primi giorni del nuovo mese.

L'alta pressione, che secondo le analisi di qualche giorno fa avrebbe dovuto dirigere le sorti del tempo in Italia nella prima decade di novembre, si limiterà invece ad una veloce comparsa, prima di lasciare spazio nuovamente al maltempo.

L'allungo dell'alta pressione sarà palese soprattutto nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre; la prima mappa è la media di tutti gli scenari del modello americano valida appunto per la prima domenica di dicembre:

La parte forte dell'alta pressione resterà rintanata molto ad ovest, in prossimità dell'Oceano. Il suo braccio stabilizzante orientale sarà debole, anche se in grado di garantire un tempo più stabile (anche se non completamente) sul finire della settimana prossima, con un aumento delle temperature massime.

Il tutto avrà durata effimera. Se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 8 dicembre, notiamo un'alta pressione in seria difficoltà sotto i colpi delle correnti nord atlantiche fredde e perturbate:

Il Mediterraneo tornerà ad essere depressionario, con l'alta pressione che si disporrà di quinta in Atlantico, senza intervenire sul nostro Continente. In altre parole, nuove piogge e nevicate in vista per l'Italia dopo il giorno 8 dicembre.

A dare manforte a questa evoluzione, la probabilità di pioggia che avremo sull'Italia nella suddetta giornata dell'8 dicembre:

Avere probabilità di pioggia tra il 45 e il 55% a queste distanze temporali significa che l'evoluzione proposta questo pomeriggio dal modello americano potrebbe non essere campata in aria.

Veniamo infine al capitolo FREDDO: di seguito lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di martedi 7 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Rispetto a ieri, il freddo compie invece un piccolo passo indietro. Vige attualmente la possibilità del 30-40% che l'Italia sia avvolta da isoterme a 1500 metri comprese tra 0 e -2° nella giornata di martedi 7 dicembre.

