L'AUTUNNO si scatena: PIOGGE e PERTURBAZIONI a raffica sul Mediterraneo!

L'autunno sembra averci preso gusto a sparare perturbazioni a raffica sul Mediterraneo e ne ha ben donde, dopo essere stato spodestato dalla sua sede naturale da un'estate che sembrava non finire mai.

Osservando anche quest'oggi le mappe a medio e lungo termine, non si notano alte pressioni in grado di bloccare nuovamente il flusso. La situazione si presenterà ancora dinamica ed in grado di dispensare preziose piogge da nord a sud in un contesto non particolarmente freddo. Questa situazione dovrebbe protrarsi fino al termine del mese di ottobre.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 26 ottobre:

Non si notano alte pressioni in grado di interferire con il flusso atlantico, che si manterrà energico ed in grado di traghettare piovose perturbazioni verso la nostra Penisola.

Anche la media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno, conferma a grandi linee questo scenario:

In altre parole, le possibilità che il trend perturbato prosegua anche nei prossimi giorni risultano abbastanza elevate.

Sul fronte dei fenomeni vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per giovedi 26 ottobre:

Dove vedete il colore tendente al rosso la probabilità sarà ELEVATA; con il verde invece la medesima probabilità viene al momento giudicata MEDIA. Saranno davvero poche le aree che avranno una probabilità di pioggia BASSA, contrassegnata dal colore blu.

Infine, se ci spostiamo alla fine del mese e precisamente a lunedi 30 ottobre, la media degli scenari del modello americano opta per una continuazione del regime atlantico sulla nostra Penisola.

In altre parole, ancora perturbazioni e piogge in Italia!

RIASSUMENDO: L’autunno è arrivato con forza sul Mediterraneo, dopo una lunga estate che sembrava non finire mai. Il tempo si è fatto perturbato e piovoso su alcune zone d'Italia, grazie al flusso atlantico che continua a spingere masse d’aria umida e instabile verso la nostra Penisola. Le mappe dei modelli meteorologici mostrano una situazione ancora dinamica ed in grado di dispensare preziose piogge da nord a sud, senza interventi delle alte pressioni. Il clima non sarà troppo freddo, ma in linea con le medie stagionali. Questa tendenza dovrebbe rimanere invariata fino alla fine del mese di ottobre, regalandoci finalmente un autunno piovoso e vivace.

