Da metà mese cambierà TUTTO: l'autunno busserà alla porta dell'Italia!

L'azione del vortice ciclonico che sta interessando i settori ionici dovrebbe terminare durante il prossimo fine settimana. In altre parole, se ne andranno le correnti abbastanza gradevoli da nord-est e l'alta pressione potrà esprimersi al massimo anche sull'Italia, promuovendo un'ondata di caldo che nulla avrà a che fare con il mese di settembre (per tutti i dettagli si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/picco-del-caldo-all-inizio-della-settimana-prossima-temperature-assurde-per-settembre-guardate-/98581/)

Questa situazione, per fortuna, non sarà eterna e presenterà i primi segni di cedimento a metà della settimana prossima. A seguire, attorno a metà mese, l'alta pressione verrà ricacciata verso sud e le correnti atlantiche inizieranno a prendere piede ad iniziare dal settentrione e dal centro.

Ora facciamo parlare le mappe. La prima ci mostra la situazione sinottica imbastita dalla media degli scenari americana per la giornata di venerdi 15 settembre:

L'aria oceanica dovrebbe liberare l'Europa centrale e il settentrione dalla morsa dell'alta pressione. Il mostro stabilizzante sarà costretto a rifugiarsi sul nord Africa, influenzando ancora con il suo fiato caldo e secco le nostre due Isole Maggiori e il meridione.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero venerdi 15 settembre. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo un netto aumento della probabilità di pioggia al nord e al centro, con valori anche molto elevati in corrispondenza dell'arco alpino. Qualche pioggia potrebbe raggiungere anche la Sardegna e le zone interne del meridione, mentre dove vedete il colore blu la probabilità di pioggia si manterrà bassa.

La terza mappa mostra la situazione sinottica, secondo la media degli scenari americana, attesa per lunedi 18 settembre:

Notiamo le correnti occidentali che dilagheranno sulla Penisola, con l'alta pressione sempre più a sud, in direzione del nord Africa. Insomma, l'autunno proverà a bussare alla porta italica dalla sua direzione più classica, ovvero dall'Atlantico.

Infine, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 18 settembre:

Precipitazioni discretamente probabili al nord, al centro e nelle aree interne del meridione, accompagnando ovviamente una generale diminuzione delle temperature.

