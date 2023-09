Picco del CALDO all'inizio della settimana prossima: TEMPERATURE ASSURDE per settembre, guardate...

Di seguito, la mappa delle temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di lunedi 11 settembre:

L'estate non mollerà ancora la presa. Punte di 20° a 1500 metri dovrebbero presentarsi a metà luglio, non di certo a settembre, che dovrebbe essere il primo mese dell'autunno meteorologico.

Simili temperature si riverbereranno al suolo con punte notevoli da nord a sud, come mostrano le mappe delle temperature previste a livello del suolo. La prima mostra le temperature attese in Italia alle ore 14 di lunedi 11 settembre; vi ricordiamo di ingrandire sempre le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Non ci sono molti commenti da fare a questa mappa, che potrebbe tranquillamente appartenere ad una normale giornata di metà luglio. Punte di 34-35° diffusi da nord a sud, addirittura 36° sulla bassa Lucania.

La giornata seguente, ovvero martedi 12 settembre sempre alle ore 14, non andrà di certo meglio.

36° nel Lazio e nel Foggiano, ma valori attorno a 34-35° saranno ancora diffusi sulla Penisola da nord a sud. Mercoledi 13 settembre sarà ancora una giornata molto calda, specie al centro-sud, poi forse sarà finita...forse!

