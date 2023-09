AUTUNNO UMILIATO da un'anticiclone MOSTRUOSO! Quando potrÃ  cambiare la situazione?

Nessun cambiamento in vista sull'Italia almeno per un'altra settimana. Il mostro anticiclonico che si posizionerà alle basse latitudini dell'Europa farà piazza pulita di nubi e fenomeni almeno fino alla metà della settimana prossima; inoltre, la figura stabilizzante aliterà aria bollente sui nostri termometri, facendoli salire verso valori esuberanti, assolutamente fuori norma per il periodo.

Quando si avrà un primo segnale di cambiamento? Probabilmente attorno al 5-6 ottobre, ma sarà un segnale fine a se stesso che non dovrebbe avere un seguito.

Per comprendere meglio il tutto vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 5 ottobre:

L'autunno se ne starà in pieno Atlantico e da quella posizione non farà altro che riempire l'anticiclone di altra aria calda sul Mediterraneo...in pratica come se fosse un cane che si morde la coda. Tuttavia, il temporaneo abbassamento del flusso atlantico potrebbe determinare condizioni di variabilità, qualche pioggia ed un lieve abbassamento delle temperature, ma limitatamente alle regioni settentrionali e forse alla Toscana.

Se esaminiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata in parola (giovedi 5 ottobre) si nota come le regioni settentrionali vedranno aumentare la suddetta probabilità. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Sul resto d'Italia l'alta pressione non mollerà la presa e di conseguenza la probabilità che possa piovere si manterrà bassa o del tutto nulla.

Cosa succederà in seguito? Probabilmente, passato questo piccolo ed insignificante disturbo, l'alta pressione come un serpente tornerà ad alzare la testa, invadendo nuovamente l'Italia, anche le regioni settentrionali, con sole e caldo. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per domenica 8 ottobre:

In buona sostanza, con le mappe di oggi, la prima decade di ottobre rischia di essere fagocitata da questo gigante stabile e caldo, ma quando finirà questa solfa? Per un abbassamento più deciso del flusso oceanico ed un ritiro forse definitivo dell'anticiclone bisognerà aspettare, secondo le mappe attuali, dopo il giorno 10 ottobre.

E' palese che la distanza previsionale sia assurda, ma al momento è l'unica speranza a cui aggrapparsi per poter sperare in un cambiamento con il ritorno dell'autunno sull'Italia. Il resto è solo alta pressione e caldo, magari alternato a qualche piccolo disturbo. Insomma andiamo male, anzi, molto male!

RIASSUMENDO: L’Italia è in balia di un forte anticiclone che non lascia spazio all’autunno. Le previsioni meteo indicano condizioni di stabilità e caldo fuori stagione per almeno un’altra settimana. Le temperature saranno esagerate per il periodo, con punte oltre i 30°C in molte zone. La pioggia sarà quasi assente, tranne qualche debole disturbo al nord e forse in Toscana attorno al 5-6 ottobre. Ma si tratterà di un segnale isolato che non cambierà la situazione generale. Dopo il breve passaggio perturbato, l’alta pressione tornerà a dominare l’Italia con sole e caldo. Per vedere un cambiamento più radicale bisognerà aspettare dopo il giorno 10 ottobre, quando il flusso oceanico potrebbe abbassarsi e spingere l’anticiclone verso sud. Ma si tratta di una previsione ancora incerta e lontana. Insomma, l’autunno sembra essere in ritardo quest’anno e dobbiamo prepararci a vivere ancora una lunga estate.

