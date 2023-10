Anticiclone in RITIRATA, l’AUTUNNO bussa alla porta: PIOGGE e CALO delle TEMPERATURE in arrivo

Ancora una settimana in compagnia di questo scomodo anticiclone, poi la situazione dovrebbe finalmente modificarsi. Già a partire da lunedi 9 ottobre avremo un parziale calo delle temperature stante l'intervento di correnti provenienti dai quadranti orientali, ma il vero cambiamento lo avremo nella seconda parte della settimana prossima.

La roccaforte iberica dell'alta pressione verrà lentamente smantellata dalle correnti occidentali che attorno alla metà del mese dovrebbero dilagare sull'Italia ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali. In altre parole, l'autunno proverà ad entrare in scena dalla porta principale, dopo essere stato umiliato per settimane da un'estate interminabile.

I primi segni di cambiamento li avremo già tra giovedi 12 e venerdi 13 ottobre. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 13 ottobre:

Puntiamo subito lo sguardo nella tana del lupo, ovvero tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale: il quartier generale del mostro anticiclonico che sta opprimendo mezza Europa. Come si può notare, avremo un calo della pressione e del geopotenziali in loco ad opera delle correnti nord atlantiche (frecce blu).

Venendo meno il contributo di aria tropicale da quel punto, la struttura di alta pressione non potrà fare altro che sgonfiarsi come un palloncino, ripiegando lentamente le tende verso sud.

Sempre nella giornata di venerdi 13 ottobre, saranno possibili le prime piogge su alcuni settori dell'Italia settentrionale, come mostra la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata suddetta. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco i primi piovaschi sulle Alpi e sulla Liguria, a testimoniare il calo della pressione al settentrione e l'ingresso delle correnti occidentali. Il resto d'Italia sarà ancora sotto il sole, ma anche qui la situazione tenderà a modificarsi nei giorni seguenti.

Infatti, se con un balzo virtuale ci proiettiamo a lunedi 16 ottobre, notiamo quanto segue:

Una mappa che apre il cuore alla speranze per chi aspetta la pioggia, un clima più fresco e soprattutto l'autunno. Si nota un treno di correnti perturbate occidentali in seno alle quali transiteranno le perturbazioni. La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno (lunedi 16 ottobre) conferma pienamente quanto appena detto:

Solo le regioni meridionali e le Isole resteranno con una probabilità di pioggia bassa. Sul resto d'Italia la medesima probabilità sarà compresa tra media ed elevata, specie al nord.

RIASSUMENDO: L’anticiclone che ha garantito tempo stabile e temperature elevate verrà finalmente scalfito dalle correnti atlantiche che porteranno l’autunno sul nostro Paese. Il cambiamento sarà graduale, ma irreversibile: a partire da lunedi 9 ottobre avremo un parziale calo delle temperature, mentre tra giovedi 12 e venerdi 13 ottobre arriveranno le prime piogge al nord. La svolta definitiva ci sarà attorno alla metà del mese, quando le perturbazioni atlantiche si faranno strada sull’Italia, portando piogge abbondanti e un clima più autunnale.

