METEO A 7 GIORNI: prima l'anticiclone, poi un nuovo passaggio perturbato

Il tempo previsto sullo stivale italiano in questo scorcio di settembre, porta un nuovo rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo e sull'Europa. Il campo anticiclonico mostra un punto cardine nella parte occidentale del continente, da dove spinge masse di aria calda e stabili verso il Mediterraneo e l'Italia. Tale figura raggiungerà un picco di massima forza tra le giornate di venerdì e sabato, quando il tempo sul nostro Paese risulterà ovunque soleggiato e le temperature segneranno un nuovo rialzo fino a valori tardo estivi. La previsione del modello americano riferita a sabato 5 settembre, mostra la presenza di questo anticiclone sul Mediterraneo ma anche la circolazione d'aria più instabile presente sull'Europa occidentale che a partire da lunedì darà luogo ad un cambiamento del tempo ad iniziare dal nord:

L'esordio della prossima settimana porterà come netto cambiamento del tempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, con temporali anche di una certa intensità che potranno verificarsi sulla fascia alpina, nonché su alcuni tratti costieri della Liguria e della Toscana, soprattutto lunedì mattina. In seguito la spinta esercitata dall'alta pressione, farà evolvere rapidamente questa circolazione depressionaria verso le regioni meridionali, con maltempo in previsione per il Mezzogiorno d'Italia tra martedì e mercoledì prossimo. Nel contempo si verificherà un miglioramento del tempo sulle regioni del nord. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 8 settembre:

Infine tra mercoledì e giovedì questa circolazione depressionaria ormai isolata come cut-off sul basso Mediterraneo, tenderà a colmarsi lentamente, mentre l'anticiclone delle Azzorre tornerà a riconquistare il terreno perduto.

Sintesi previsionale da venerdì 4 a venerdì 11 settembre:

Venerdì 4 soleggiato su tutte le regioni con temperature di nuovo estive ma senza valori particolarmente elevati.

Sabato 5 ancora tempo soleggiato con temperature tardo estive.

Domenica 6 arrivano i primi temporali lungo la fascia alpina, soleggiato sulle rimanenti regioni con caldo moderato.

Lunedì 7 peggioramento del tempo al nord, con temporali anche intensi, nubi in aumento al centro, soleggiato al sud.

Martedì 8 migliora il tempo al nord, mentre si accende l'instabilità soprattutto sulla Sardegna e marginalmente sulle centrali tirreniche. Flessione termica.

Mercoledì 9 ancora un po' di instabilità al centro ed al sud, soleggiato al nord.

Giovedì 10 e venerdì 11 residua instabilità al sud, soleggiato altrove con temperature gradevoli.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-pi-capricci-atmosferici-che-estate-settembrina-/86979/