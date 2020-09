Meteo a 15 giorni: più CAPRICCI ATMOSFERICI che ESTATE SETTEMBRINA...

Settembre pur facendo parte dell'autunno meteorologico, viene considerato mese di transizione tra l'estate che ci sta per lasciare e l'autunno propriamente detto. Non di rado presenta condizioni variabili di difficile identificazione, anche se negli ultimi anni si è comportato come un proseguimento dell'estate.

Il nodo da sciogliere sta in una goccia fredda che penetrerà sul Mediterraneo all'inizio della settimana prossima; alcune elaborazioni optano per un suo completo assorbimento tra le maglie dell'alta pressione, mentre altre la pongono al centro del Mediterraneo a fungere quasi da caditoia per altre irruzioni instabili da nord-ovest.

Il modello americano questo pomeriggio opta per la seconda ipotesi. Di seguito vediamo la situazione sinottica estrapolata per la giornata di domenica 13 settembre:

L'alta pressione delle Azzorre, invece di distendersi franca verso le nostre regioni, si arenerà in prossimità delle Isole Britanniche. Sul suo fianco destro scenderanno correnti fredde settentrionali che attiveranno una circolazione depressionaria sul nostro Paese.

Tutto ciò significherebbe avere tempo instabile e fresco da nord a sud con frequenti rovesci e temporali in transito dalle regioni settentrionali verso il centro-sud.

La depressione medesima tenderà poi a spostarsi verso levante aprendo la strada ad un certo miglioramento del tempo, quantomeno al centro e al meridione. Ecco la mappa estrapolata, sempre dal modello di oltre oceano, per mercoledi 16 settembre:

Una mappa abbastanza complessa, che mette in luce però un parziale aumento della pressione specie al centro e al meridione dove sarà maggiormente probabile il bel tempo. Le regioni del nord risentiranno invece di un flusso occidentale variabile che potrebbe essere causa di qualche fenomeno precipitativo specie in prossimità dei rilievi in un contesto termico assai gradevole.

