Zero termico alle stelle tra 18 e 19 dicembre, le MAPPE

Cambia la forma ma non la sostanza: l'anticiclone è ancora ben saldo sull'Europa centrale all'interno delle simulazioni modellistiche di questa seconda decade di dicembre. È stata prolungata la persistenza dei flussi freddi dai Balcani verso le regioni meridionali, addirittura fino al 18 dicembre (dopo l'ondata di maltempo attesa a metà mese) ma pare che centro Europa e nord Italia possano pesantemente risentire questa cupola anticiclonica molto vasta e solida.

Tra 17 e 19 dicembre l'anticiclone coprirà gran parte dell'Europa occidentale e centrale, con geopotenziali tipici dell'estate. Si nota chiaramente il centro ed il sud ai margini dell'anticiclone e addirittura sotto flussi freddi da est, seppur quasi del tutto secchi.

Le anomalie previste ad inizio prossima settimana ci mostrano chiaramente gli effetti dell'anticiclone sull'Europa centrale, dove si ipotizzano temperature di oltre 10°C rispetto alle medie.

Questo possente anticiclone, non solo esteso ma anche molto alto, traghetterà masse d'aria tiepide fino in alta quota, causando un aumento dello zero termico non indifferente. Difatti lunedì 18 dicembre si prevede uno zero termico posto a circa 3000 metri sul nord Italia, un fatto decisamente insolito per l'inverno (e anche per altre stagioni...).