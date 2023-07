WEEK-END sempre piÃ¹ caldo, le previsioni delle temperature

Il fine settimana presenterà condizioni atmosferiche molto stabili in tutta l'Italia. Il vasto campo di alta pressione sub-tropicale, ormai ad un passo dal Mediterraneo, avvolgerà la penisola italiana non lasciando margine per precipitazioni o temporali, salvo sporadici episodi in zone montuose sulle Alpi (specie quelle occidentali).

L'intensità del calore, tuttavia, crescerà costantemente, tanto che entro domenica ci ritroveremo già nel pieno del gran caldo. Le temperature previste a 1500 metri di altitudine domenica, in libera atmosfera, sono già notevolmente elevate, in particolare su Sardegna e Sicilia (fino a 24°C). Questo tipo di temperature di solito le osserviamo in Italia durante ondate di calore intense, ma vogliamo sottolineare che saremo solo all'inizio di questo afflusso africano che si prospetta straordinario.

Sabato 8 Luglio il caldo comincerà a farsi sentire in Sardegna e Sicilia, dove sfioreremo i 35-36°C nei settori interin. Altrove valori ancora non particolarmente alti.

Il soffio caldo sub-tropicale si estenderà ulteriormente nella giornata di domenica 9 Luglio. Fino a 37-38°C possibili nelle zone interne della Sardegna, fino a 35-36°C su Toscana, Sicilia, Lazio e anche in Val Padana. Insomma già da domenica percepiremo temperature parecchio alte.

Ma diamo anche un'occhiata all'inizio di settimana. Lunedì 10 il caldo si farà ancor più intenso su tutta Italia. Si esauriranno anche i deboli venti di maestrale al sud ed ecco che la colonnina di mercurio potrà salire nettamente. Si prevedono picchi isolati di 40°C in Sardegna. Eloquente il gran caldo previsto in Val Padana.