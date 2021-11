Un GIOVEDI carico di MALTEMPO: le aree maggiormente colpite e le NEVICATE previste

Dopo una temporanea tregua, il maltempo tornerà ad imperversare sull'Italia nella giornata di giovedi 25 novembre, stante il transito di un'intensa perturbazione proveniente da ovest. Si prevedono piogge intense, rovesci e nevicate a quote molto basse su parte del settore di nord-ovest; altrove non farà freddo stante la matrice meridionale delle correnti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che cadranno sull'Italia nell'arco della giornata di GIOVEDI 25 NOVEMBRE:

Le piogge più forti, accompagnate anche da rovesci e temporali, saranno presenti tra la Corsica e la Sardegna, sulla Toscana, le coste del Lazio e della Campania, unitamente al sud della Sicilia e il settore ionico. Saranno probabilmente risparmiate dai fenomeni le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia Garganica, dove le piogge saranno scarse.

NEVICATE: stante un cuscino di aria fredda a livello del suolo che sarà presente su molte zone (ma non tutte) , la neve potrebbe cadere a quote molto basse su parte delle regioni nord-occidentali. Facciamo un focus sulla neve che potrebbe cadere in quest'area nell'arco di tutta la giornata suddetta con questa mappa neve prevista (i valori indicano la quota neve):

Il reale quantitativo di neve atteso sul nord-ovest è ancora in fase di studio; in questa sede vi proponiamo le stime nevose effettuate dal modello europeo.

Tra l'Appennino Ligure occidentale, la bassa pianura piemontese e il cuneese, nevicherà sopra i 300-500 metri con circa 10-15cm di accumulo a seconda delle zone. Le zone che più probabilmente vedranno neve a bassa quota (a tratti fino a 300-350m) saranno quelle al confine fra basso Piemonte e Liguria, compresa anche l'autostrada A6 Torino-Savona nel tratto Appenninico.

Sulle Alpi occidentali i bianchi fiocchi si vedranno tra i 700-800 metri, addirittura 1000-1100 metri tra Val d'Aosta e alto Piemonte. Niente neve in pianura; l'unica città che potrebbe vedere temporaneamente per qualche ora fiocchi bagnati sembra essere Cuneo, ma con basso rischio di attecchimento al suolo stante le temperature sicuramente al di sopra dello zero. Seguiranno ulteriori dettagli nella giornata di domani, continuate quindi a seguirci.

