MALTEMPO: grosso CARICO di PIOGGIA in arrivo su alcune regioni nei prossimi 10 giorni, anche sulla tua?

Quali regioni riceveranno "l'ombrello d'oro" per le precipitazioni nei prossimi 10 giorni? Precisiamo che le stime in millimetri sono puramente indicative e sono poste per specificare meglio i quantitativi di acqua che cadranno sull'Italia nei prossimi 10 giorni; non devono quindi essere presi come oro colato:

Il massimo di pioggia, con cumulate tra 140 e 160mm, è atteso tra la Campania ed i settori tirrenici della Calabria, ma pioverà parecchio anche sul Lazio, dove si prevedono 135-140mm; 120mm sono attesi sulla Calabria meridionale, 90mm sulla Sardegna occidentale ed 80mm sulla Sicilia occidentale, il golfo di Taranto, la Toscana e l'alto Lazio.

Pioverà ovviamente anche sulle altre regioni, ma con accumuli più bassi.

