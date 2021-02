Ultimissime: il SUPER ANTICICLONE si è ridotto ad anticiclone "NORMALE"

L'alta pressione attesa per la prossima settimana in Italia viene confermata da tutti i modelli, di conseguenza le probabilità che questo evento accada è piuttosto elevata.

Questa mattina, tuttavia, emerge una riduzione della sua potenza, che fino a ieri veniva vista quasi spropositata. Questa tendenza è presente in tutte le elaborazioni; in altre parole, l'alta pressione ci sarà, ma non accompagnata da geopotenziali estivi e temperature "folli" al suo interno.

Per dare un'idea della riduzione che ha subito la previsione dell'anticiclone nelle ultime 24 ore, confrontiamo le mappe di ieri mattina con quelle odierne. La giornata presa come campione di riferimento è mercoledi 24 febbraio.

Questa era la previsione imbastita dal modello americano IERI, martedi 16 febbraio, per la giornata in parola:

Geopotenziali rosso fuoco al centro del Mediterraneo a sancire un'alta pressione dalle caratteristiche estive alla fine del mese di febbraio.

Osserviamo invece la previsione imbastita OGGI, mercoledi 17 febbraio, sempre per la medesima giornata (mercoledi 24 febbraio).

E' innegabile il calo della potenza dell'anticiclone rispetto alla proiezione di 24 ore fa. L'alta pressione sarà sempre forte e molto mite, ma senza valori di geopotenziale spropositati al suo interno; in altre parole, la figura stabilizzante sarà maggiormente attaccabile dalle correnti nord atlantiche rispetto a ciò che veniva contemplato 24 ore fa dai modelli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località