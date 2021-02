Ultima settimana di febbraio con un SUPER ANTICICLONE

La fase di variabilità atlantica che vivremo nei prossimi giorni (leggi qui per tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/in-arrivo-correnti-occidentali-pi-miti-con-qualche-pioggia/89217/), preparerà l'arrivo di un forte anticiclone che prenderà le mosse già nel prossimo week-end.

In un primo tempo sembrerà un'alta pressione come tutte le altre, ma all'inizio della settimana prossima subirà l'iniezione di aria africana al suo interno. La struttura di conseguenza tenderà a gonfiarsi in modo spropositato, monopolizzando il tempo di gran parte del nostro Continente.

Per dare solo un esempio del "mostro pressorio" che graverà sulle nostre teste la prossima settimana, vi presentiamo la mappa delle anomalie di geopoteziale previste per martedi 23 marzo:

I geopotenziali (si legga a tal proposito questo articolo per maggiore chiarezza: www.meteolive.it/news/MeteoLive-school/18/pillole-meteo-geopotenziale-ed-altezza-di-geopotenziale/22772/), saranno di 30 dam (decametri) più elevati nel normale. In altre parole, ci troveremo di fronte ad un'alta pressione estiva a tutti gli effetti, ma proiettata alla fine di febbraio.

Dando uno sguardo alle anomalie termiche previste a 1500 metri sempre per martedi 23 febbraio, notiamo esuberi dalla norma a dir poco incredibili sull'Europa centrale:

In Europa, le isoterme a 1500 metri risulteranno tra i 12 e i 16° superiori alla media del periodo. In Italia si andrà invece tra i 4 e gli 8° di esubero, con solo la Sicilia e le estreme regioni meridionali che potrebbero restare in media.

L'inverno finirà così? Non è assolutamente detto! La natura ci ha abituati negli ultimi anni a ritorni tardivi di freddo nel mese di marzo...anche in virtù del fatto che tutto il gelo presente piu ad est non sparirà in un baleno.

