Tra venerdi e sabato arriveranno anche TEMPORALI! Quali saranno le regioni coinvolte?

L'intervento di aria meno calda da nord-ovest dovrebbe piegare la cupola bollente che nel fine settimana tornerà verso i propri territori di origine. Sull'Italia non aspettiamoci il fresco, ma un caldo più normale accompagnato da una maggiore ventilazione e da qualche temporale.

Quali saranno le regioni che avranno temporali o rovesci? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 23 giugno:

Temporali altamente probabili su Alpi, Prealpi, regioni di nord-est ed Emilia Romagna. Possibile anche qualche fenomeno intenso. Sul resto delle regioni settentrionali e nelle aree interne del centro clima variabile, maggiormente ventilato con ampie schiarite e possibilità di locali piovaschi specie in prossimità dei rilievi. Sul resto d'Italia gran sole e ancora molto caldo al sud ed in Sicilia.

Nella giornata di sabato 24 giugno è prevista la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali su tutta l'Italia, con caldo in attenuazione anche al sud. Ecco la mappa dei fenomeni attesi.

In mattinata ancora qualche temporale sull'Emilia Romagna, ma in via di attenuazione. Piovaschi sparsi o locali temporali nelle aree interne del centro e del meridione, Sardegna compresa, accompagnati da correnti più fresche settentrionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato, limpido e con caldo nella norma.

