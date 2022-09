Tra mercoledi e giovedì ARIA più FREDDA sull'Italia: molte nubi e rischio di ROVESCI

Il tempo di questa settimana sarà governato quasi per intero dalle correnti fresche in arrivo da nord-est, in attesa di un forte peggioramento nel fine settimana che vedremo in altra sede.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste sulla verticale italica nelle prime ore di giovedi 22 settembre:

Sulla verticale del nord-est e del medio-alto Adriatico si prevedono 4° alla medesima quota, ovvero al suolo un clima molto fresco, se non quasi freddo specie di notte e al mattino. Più mite il clima sul Mediterraneo occidentale e addirittura un po' caldo in corrispondenza della Penisola Iberica.

Dal punto di vista dei fenomeni, la seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 21 settembre:

Correnti fresche da nord-est in piena azione sull'Italia. Nubi sparse al nord, specie al nord-ovest, dove non escludiamo pioviggini o deboli piogge sul Piemonte settentrionale ed occidentale. Piovaschi saranno possibili anche in Abruzzo, sulla Sardegna orientale e tra la Sicilia e la Calabria...qui con la possibilità anche di qualche colpo di tuono.

Più stabile il tempo sulle coste liguri, la Toscana e il Lazio dove il calo termico si farà sentire meno.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di giovedi 22 settembre:

Ancora correnti nord-orientali, ma in attenuazione. Rovesci nel sud della Sardegna, in Sicilia ed ancora lungo le coste abruzzesi. Tempo in miglioramento al nord a parte nubi sui settori più occidentali, senza piogge. Bel tempo invece su coste liguri ed alto-medio Tirreno con temperature gradevoli.

