Tra mercoledi 21 e giovedÃ¬ 22 PIOGGE INSISTENTI su alcune aree del nord-ovest

La settimana che ci apprestiamo a vivere presenterà alterne vicende dal punto di vista atmosferico sull'Italia.

Si inizierà con il sole quasi per tutti, mentre tra mercoledi 21 e giovedi 22 ottobre verremo abbracciati da correnti caldo-umide di matrice meridionale. Per il centro e il meridione si tratterà di correnti anticicloniche che daranno luogo ad una breve ottobrata; al nord, specie sul nord-ovest, le cose andranno in maniera diversa e potrebbero arrivare piogge anche insistenti su alcune aree.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di mercoledi 21 ottobre secondo il modello europeo:

Con le frecce rosse abbiamo indicato il richiamo umido sciroccale che partirà dallo Stretto di Sicilia e attraverserà tutto il Tirreno. L'impatto di tali correnti sui contrafforti liguri centro-occidentali e sulle Alpi Piemontesi darà origine a piogge insistenti, che stante la pressione piuttosto alta, non dovrebbero presentare forte intensità.

Qualche pioggia non si esclude anche tra il Trentino e il Friuli, mentre sul resto d'Italia avremo tanto sole e temperature elevate per la stagione.

Nella giornata di giovedi 22 ottobre, il richiamo umido meridionale tenderà ulteriormente ad intensificarsi:

In sostanza continuerà a piovere sulla Liguria centro-occidentale, il Piemonte, la bassa Val d'Aosta e l'ovest della Lombardia, localmente anche a carattere di rovescio specie in Liguria.

Qualche goccia di pioggia sarà altresi possibile sulla Sardegna orientale, Arcipelago e nord-est, per il resto tanto sole e tanta mitezza specie al meridione e sulla Sicilia.

