Tra mercoledì e giovedi l'ALTA PRESSIONE si distrarrà un attimo: ci saranno PIOGGE?

Lo strapotere dell'alta pressione che sta assoggettando mezza Europa potrebbe temporaneamente attenuarsi per il passaggio di una perturbazione che interesserà soprattutto l'Europa centrale. La parte terminale del corpo nuvoloso potrebbe lambire le regioni settentrionali, dove tra mercoledi e giovedi ci aspettiamo anche qualche pioggia ed un calo delle temperature. Nulla di che, ma in un mare di nulla atmosferico, anche un piccolo passaggio deve essere menzionato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 4 ottobre:

Al nord avremo un aumento della nuvolosità con qualche piovasco più probabile al nord-est, ma anche sulla Liguria e sull'arco alpino in genere. Si tratterà di brevi episodi che non intaccheranno minimamente l'egemonia del secco che sta affliggendo l'Italia. Anche le temperature subiranno un ridimensionamento, segnatamente al centro e al nord. Ecco cosa si prevede a 1500 metri sulla verticale italica nella notte tra mercoledi 4 e giovedi 5 settembre:

Caldo in ritirata verso la Penisola Iberica. Sull'Italia subentreranno temperature leggermente meno calde, ad eccezione delle Isole dove seguiterà a fare caldo. Il fresco sarà ancora confinato oltre le Alpi, senza interessarci.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 5 ottobre:

Qualche piovasco potrebbe presentarsi sul Piemonte, l'Appennino Ligure e settentrionale. Anche sul resto d'Italia assisteremo ad un aumento della nuvolosità pomeridiana nelle aree interne, ma senza fenomeni, per il resto nessun cambiamento sostanziale.

RIASSUMENDO: L’Italia è sotto l’influenza di un’alta pressione che determina condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature elevate per il periodo. Tuttavia, tra mercoledi e giovedi una perturbazione in movimento sull’Europa centrale potrebbe apportare qualche variazione al tempo sul nostro Paese, soprattutto al nord. Infatti, la parte terminale del corpo nuvoloso associato alla perturbazione potrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando un aumento della copertura nuvolosa e qualche pioggia isolata, più frequente al nord-est, sulla Liguria e sull’arco alpino. Si tratterà di fenomeni deboli e di breve durata, che non intaccheranno la situazione di secco che sta affliggendo l’Italia da settimane. Anche le temperature subiranno una lieve flessione, soprattutto al centro e al nord, dove si avvertirà un clima meno caldo. Al sud e sulle isole, invece, il caldo proseguirà senza soste, con valori anche superiori alla media stagionale. Al resto d’Italia non ci saranno cambiamenti sostanziali, se non un aumento della nuvolosità pomeridiana nelle zone interne, ma senza precipitazioni. Il tempo tornerà presto a stabilizzarsi su tutto il territorio nazionale, con il ritorno dell’alta pressione e del bel tempo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località