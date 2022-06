Tra domenica 3 e lunedi 4 luglio CALDO nuovamente FEROCE sull'Italia!

Caldo, caldo e ancora caldo! Non si arresta la foga di questa terribile estate che ha preso il via nel mese di maggio e che continua a far cadere record di caldo da nord a sud.

Dopo la relativa e parziale attenuazione della calura che avremo segnatamente al nord e al centro fino a venerdi 1 luglio, a partire dal week-end e per l'inizio della settimana prossima è attesa una nuova e pesante ascesa dei termometri che torneranno a valicare in alcuni casi i 40°.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 15 di domenica 3 luglio:

Termometro a 41° nelle aree interne della Sardegna; altrove notiamo 37° su diverse aree della Pianura Padana, lungo il Tirreno, la Sicilia e la bassa Lucania. Altrove temperature praticamente ovunque superiori a 30° salvo poche eccezioni.

Il quadro termico al suolo previsto per lunedi 4 luglio sarà ancora più critico:

Entroterra sardo attorno a 40-41°; 40° a portata di mano anche sull'Emilia Romagna, 39° lungo l'alto-medio Tirreno e 38° sulla Sicilia e sul Foggiano. Insomma, saremo di nuovo alle prese con una canicola esagerata.

Consulta le mappe dell'indice di disagio da caldo in Italia per i prossimi 10 -15 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/