Tanta instabilità in arrivo, ma cambieranno anche le TEMPERATURE?

L'alta pressione ed il tepore primaverile lasceranno ben presto spazio a tanta instabilità e...ancora tepore! Ebbene a partire dal fine settimana affluirà aria più instabile e secca alle alte quote che andrà inevitabilmente a condizionare il tempo dapprima al nord e successivamente anche al centro e al sud, attraverso la formazione di numerosi acquazzoni e temporali.

Si tratta della tipica instabilità primaverile ed estiva, dove l'aria secca e fresca presente in alta quota entra in contrasto con la calura mattutina/pomeridiana dando modo alle nubi temporalesche di formarsi con grande facilità specie nelle aree interne e quelle montuose.

In questo contesto spiccatamente instabile e variabile non avremo, contrariamente a quanto si possa pensare, grandi variazioni di temperatura! La massa d'aria più fresca in arrivo alle alte quote non sarà poi così tanto fredda: infatti come si evince dalla mappa delle anomalie termiche a 1500 metri ci aspetta un avvio di maggio con valori termici di poco inferiori alle medie del periodo.

Al suolo il clima continuerà ad essere mite su gran parte d'Italia, soprattutto nelle ore mattutine e pomeridiane. Nel corso dei prossimi sette giorni avremo spesso temperature massime superiori ai 22-23°C in pianura Padana e sul lato tirrenico, esattamente come le temperature che stiamo registrando in questi giorni di bel tempo.

Naturalmente è lecito attendersi improvvisi cali di temperatura all'arrivo degli acquazzoni o dei temporali, ma si tratta solo di un calo momentaneo e fisiologico. Con la cessazione dei fenomeni e l'eventuale ritorno del Sole la temperatura torna inevitabilmente a salire su valori pienamente primaverili.

Queste le massime previste domenica 1° maggio e lunedì 2 maggio: