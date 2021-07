SUPER CALDO - MASSIMA ATTENZIONE: tra giovedì e venerdì si supereranno i 40° su molte regioni!

Questa settimana, probabilmente, l'estate raggiungerà la fase topica, proponendo un'ondata di caldo davvero intensa in Italia, specie al centro e al sud. Diverse regioni supereranno i 40°, di conseguenza saranno necessari tutti gli accorgimenti per fronteggiare una situazione termica esasperata.

Il picco dell'ondata di caldo si toccherà nella seconda parte della settimana. La prima mappa mostra le temperature massime attese in Italia nel pomeriggio di GIOVEDI 29 LUGLIO:

43°, un febbrone da cavallo, colpirà il Foggiano, 41-42° sul resto della Puglia, 40° in Abruzzo, sulla Sicilia e sulla Sardegna; MASSIMA ATTENZIONE su queste regioni in quanto il rischio di colpi di calore sarà molto elevato.

Altrove segnaliamo 39° in Calabria, 38° sul Lazio, la Campania e le Marche, 37° sull'Emilia Romagna e sull'Umbria. Altrove valori spesso superiori a 35°; si starà meglio solo lungo le coste stante le brezze marine.

La seconda mappa mostra invece le temperature previste per il pomeriggio di VENERDI 30 LUGLIO:

MASSIMA ATTENZIONE nelle zone cerchiate in giallo. Punte di 42-43° in Puglia, 41° su Sicilia, Sardegna e Abruzzo, 40° sule Marche, 39° in Calabria, 38° sull'Emilia Romagna.

Consulta le mappe sul disagio da caldo sempre aggiornate per i prossimi giorni con un semplice click: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/