Stati Uniti nel gelo: il 73% del territorio è coperto dalla neve

L'ondata di gelo e neve che ha avvolto decine di Stati nordamericani negli ultimi giorni sta stabilendo record sempre più clamorosi. Non solo si è trattata di una delle più estese e intense degli ultimi decenni a tal punto da far nevicare sin sul Golfo del Messico, ma ha persino stabilito il record di copertura nevosa sull'intero territorio americano.

Secondo dati ufficiali rilasciati dai centri meteo americani, il 73,2% della superficiale degli USA è ricoperto dalla neve.



Uno scenario praticamente "siberiano" quello presente ora negli USA, a cui si aggiunge anche il Canada ovviamente, tutto interamente imbiancato dalla neve. La neve ha raggiunto in modo esteso ed abbondante il Texas, la Louisiana e il Nuovo Messico. Fuori dai giochi invece gli USA sud-orientali, i quali si trovavano sotto il richiamo mite dell'ondata di gelo.



Tra i vari estremi troviamo Lincoln in Nebraska con ben -35°C, Dallas in Texas -12°C, Austin in Texas -13°C; per Oklahoma City in Oklahoma -25,6°C è la temperatura più fredda dopo quella del febbraio 1899.