Sicilia: record storico di caldo a Palermo con 46,3°C

L'Anticiclone Africano sta sfoderando come preannunciato la sua massima intensità in queste ore, con temperature eccezionalmente elevate soprattutto sulle Isole Maggiori.

In Sicilia è una giornata rovente con temperature che stanno raggiungendo i 44-45°C, creando non pochi disagi, tra cui anche blackout elettrici e interruzioni alla fornitura idrica in varie province, da Catania a Palermo.

Record storico a Palermo



Proprio a Palermo poco fa è stata raggiunta un'incredibile temperatura di 45/46°C, effetto dell'aria rovente portata dall'Anticiclone sub-tropicale e dei venti di caduta (secchi e bollenti) che provengono dai rilievi interni a sud del capoluogo.

Per la precisione, l'Osservatorio Astronomico di Palermo ha fatto registrare intorno alle 13 una temperatura di 46,3°C, che rappresenta un record assoluto. Si tratterebbe della temperatura più alta mai registrata da oltre 200 anni (le rilevazioni meteorologiche iniziarono nel 1797). Il vecchio record era stato 44,8°C nell'agosto 1999.

In questi minuti si stanno registrando dei record anche in altre località e province della Sicilia. Seguiranno eventuali altri aggiornamenti.