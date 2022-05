Siccità DILAGANTE in Europa, prossima settimana leggermente meglio in alcune regioni italiane

Le perturbazioni delle scorse settimane purtroppo non hanno cancellato la pesante crisi idrica presente in tante regioni italiane, specie al centro e al nord. Certamente c'è stato qualche passo in avanti soprattutto in Piemonte e Liguria, ma con l'arrivo delle prime ondate di caldo fuori stagione la siccità sta nuovamente dilagando.

La situazione è critica non solo in Italia ma addirittura su più di mezza Europa, dove la lunghissima assenza delle perturbazioni atlantiche tra l'inverno e la prima parte di primavera ha lasciato pesanti strascichi.

Al nord troviamo una situazione di siccità grave e addirittura eccezionale (datata venerdì 20 maggio) su gran parte del basso Veneto, in Emilia e a sprazzi anche su alessandrino, pavese, alto Piemonte, Lazio e bassa Toscana. Siccità molto meno presente al sud.

Ad inizio prossima settimana l'anticiclone perderà colpi al nord, favorendo l'ingresso di aria instabile e ricca di temporali. Le piogge, dunque, torneranno a bagnare molte località alpine e del nordovest, favorendo accumuli localmente molto abbondanti. Il ritorno del maltempo andrà leggermente a tamponare la siccità al nordovest, come si evince dalla previsione del deficit idrico per metà della prossima settimana (periodo 24-25 maggio). Situazione che permane invece grave al nordest, especie tra Veneto ed Emilia: