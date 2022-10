Siccità ancora presente in Italia? Ecco cosa ci dicono le mappe

Inutile continuare a nascondersi: il 2022 rischia di diventare l'anno più siccitoso di sempre da quando esistono le rilevazioni meteorologiche. Non è un caso che, di mese in mese, continuiamo a parlarvi dell'allerta siccità presente sul territorio italiano, anche dopo il transito di perturbazioni che molto apparentemente sembrano risolvere il problema.

Negli ultimi giorni sono arrivate un po' di piogge soprattutto al nordovest e al sud: in particolare su Piemonte e Lombardia si è trattato di un guasto del tempo davvero interessante e vitale, che ha decisamente fatto respirare i terreni aridi e le piante bisognose d'acqua. Tuttavia il problema siccità non è certamente risolto, in quanto quasi tutte le località (da nord a sud) sono ancora in netto deficit idrico rispetto alla tabella di marcia.

Insomma le piogge degli ultimi giorni hanno risolto il problema solo per poco tempo e superficialmente, in quanto per permettere un assorbimento d'acqua fino in profondità nei terreni sarebbero necessarie piogge molto più frequenti e non molto intense. Fin quando ci ritroveremo a che fare con isolati forti acquazzoni e temporali, la siccità sarà sempre presente.

Questa è la situazione attuale dopo le piogge degli ultimi giorni. Possiamo notare chiazze di siccità moderata o addirittura grave sul basso Piemonte e al nordest. Picchi di siccità eccezionale ed estrema in Alto Adige. Siccità ben presente anche su Marche e Abruzzo, nonostante qualche settimana abbiamo purtroppo raccontato di fenomeni estremi e alluvionali (da qui ci ricolleghiamo al discorso fatto nel paragrafo precedente).

Dal week-end tornerà l'anticiclone su quasi tutta Italia, il quale non farà altro che rafforzare la siccità nelle aree più bisognose. L'arrivo di isolati e forti temporali (probabili) al nordovest non risolverà il problema.