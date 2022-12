SEVERO MALTEMPO nella giornata di giovedì 15 dicembre su alcune regioni!

Di seguito, la mappa sinottica relativa alla mattinata di giovedi 15 dicembre in Italia:

Vasta depressione che comprende tutto il Mediterraneo occidentale e richiamo di correnti meridionali sull'Italia ad accompagnare un fronte in transito sul centro-nord della nostra Penisola. Molta pioggia, con rovesci talora intensi e quota neve in rapida salita...in pratica nevicherà solo sulle Alpi e forse su alcuni settori del Piemonte.

Vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 15 dicembre:

Rovesci anche intensi su Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, in successiva estensione alla Campania a fine giornata. Pioggia sulla Pianura Padana, con forse qualche fiocco sulla Pianura Piemontese al mattino.

Quota neve bassa in Piemonte, sui 400-500 metri. Più alta sul settore centrale alpino fino a 1000-1200 metri e nuovamente più bassa al nord-est fino a 700-750 metri. In Appennino quota neve oltre i 2000 metri.

Venti forti meridionali, aria mite e mari in cattive condizioni specie sul lato tirrenico.

