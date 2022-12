Focus NEVE: MAGIA BIANCA su alcune regioni martedi mattina? Vediamo dove

L'aria fredda che sta entrando in queste ore sulle regioni centro-settentrionali, tenderà parzialmente a contrastare con l'aria umida atlantica portata da una perturbazione che sarà diretta essenzialmente verso il centro-sud.

La parte più settentrionale del sistema riuscirà comunque a lambire alcuni settori del nord con deboli nevicate che questa volta si manifesteranno anche in pianura. Nulla di importante, ma qualche spolverata di bianco sarà possibile soprattutto sulla bassa pianura. Il momento più propizio per vedere cadere i fiocchi sarà la prossima notte e la mattinata di domani, martedi 13 dicembre.

La mappa mostra la sommatoria delle nevicate attese su parte delle regioni settentrionali fino alle ore 12 di domani, martedi 13 dicembre:

A parte le Alpi occidentali che riceveranno un discreto carico di neve, sulle altre zone si parlerà di pochi centimetri o spolverate di bianco.

Fino a 3-4cm saranno comunque possibili tra la Liguria e il basso Piemonte, segnatamente nell'Ovadese. 1cm potrebbe cadere su Alessandria, Asti, Cuneo. Fiocchi di neve coreografici senza accumulo saranno possibili anche sulla costa ligure tra Savona e Genova.

In Lombardia neve senza accumulo a Pavia e Lodi. Più difficile sulle altre città compresa Milano, al massimo si vedrà qualche fiocco, ma nulla più. Neve anche su Reggio Emilia, Parma, Modena, mista a neve su Bologna. Più ad est fiocchi solo oltre i 300-400 metri. Accumuli sempre scarsi, al massimo sui 2-3cm in prossimità della fascia collinare, 1cm o spolverate in pianura.

Queste deboli nevicate dovrebbero attenuarsi dopo il mezzogiorno.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località