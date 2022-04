Sarà un SABATO da pieno inverno, torna la neve in COLLINA

Siamo alle porte del colpo di coda d'inverno ampiamente annunciato nei giorni scorsi, che certamente non passerà inosservato sullo Stivale. Aria molto fredda proveniente dall'Artico sta rapidamente scivolando verso il Mediterraneo e qui affluirà attraverso la Valle del Rodano nelle prossime ore.

L'impatto dell'aria fredda sull'arco alpino darà vita, come sempre avviene in queste situazioni, ad una depressione orografica tra la pianura Padana ed il mar Ligure: attorno a questa depressione si muoveranno le correnti artiche che avranno modo di dilagare sul nordovest, le regioni tirreniche e la Sardegna.

Con l'avvento di questo nucleo freddo artico (che presenta temperature di tutto rispetto in alta quota, addirittura fino a -35°C a 5000 metri, come fosse pieno inverno) ci sarà un netto peggioramento del tempo al nord e tutta la fascia tirrenica tra oggi e sabato.

La quota neve scenderà sensibilmente fino a portarsi a livelli collinari al nordovest tra oggi pomeriggio e sera. Situazione simile anche al centro Italia per quel che riguarda sabato.

Durante rovesci e temporali è probabile che i fiocchi di neve possano spingersi a quote molto basse (300-500 metri) su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Lazio, Umbria. Fiocchi di neve in collina nelle zone interne delle Marche e dell'Abruzzo (generalmente oltre 500-600 metri sabato). Fioccate in alta collina anche in Molise e Campania nel corso di sabato.

Escludiamo, al momento, nevicate in pianura eccetto qualche fiocco tra la pioggia durante i fenomeni più intensi.

Quota neve più alta sul Triveneto e al sud, dove le temperature si manterranno più alte rispetto ai settori occidentali.

Insomma non ci sono dubbi che sabato sarà una giornata da pieno inverno sia per i fenomeni nevosi a quote basse per aprile e sia per le temperature ampiamente sotto le medie su tutta Italia. Eloquenti le temperature previste sabato sera al suolo: