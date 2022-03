WEEK-END da pieno inverno: netto calo delle TEMPERATURE e possibilità di NEVE

È ormai confermata la rodanata del fine settimana, che andrà ad alimentare la depressione instauratasi in queste ore nel Mediterraneo centrale e contibuirà ad un sensibile calo termico e al ritorno della neve a quote basse per il periodo.

Ricordiamo, infatti, che questa avvezione fredda di provenienza artica irromperà in Italia nei primi giorni di aprile, dando così vita ad un autentico colpo di coda dell'inverno. Quanto tutti si aspettavano temperature miti e belle giornate, ecco che la natura ci rispedisce nel pieno dell'inverno facendoci vivere giornate fredde e instabili.

Instabilità decisamente benvenuta, considerato che veniamo da mesi di grave siccità. Le piogge stanno già bagnando tante località del nord e del lato tirrenico, ma altro maltempo è atteso nei prossimi giorni proprio grazie a quest'irruzione fredda dal Rodano.

L'aria fredda scivolerà sul nordovest già nel corso di venerdì, dando luogo ad un sensibile calo termico ed anche a nevicate fino a bassa quota. Venerdì saranno probabili nevicate fino in bassa collina su Valle d'Aosta e Piemonte (circa 200-400 metri), più in alto altrove.

Entro sabato l'aria fredda dilagherà su Sardegna e tutto il centro Italia, comportando anche qui un netto calo termico e nevicate a quote via via sempre più basse. Entro domani sera potrebbero esserci nevicate sparse fino sui 300-400 metri su Emilia,Toscana, Lazio, Umbria e zone interne delle Marche e dell'Abruzzo settentrionale. Fiocchi in collina in Sardegna, Campania e zone interne del Molise.

Nevicate residue, sabato, sul Piemonte fino a bassissima quota, mentre nevicherà a quote ben più alte (oltre 800-1000 metri) sul Triveneto.

Gran freddo nella notte tra sabato e domenica:

Domenica sarà una giornata leggermente meno perturbata, ma caratterizzata da rovesci sparsi al nord e al sud, con isolate nevicate in alta collina. Il freddo si farà sentire su tutta Italia, come potete notare dalle temperature massime previste: