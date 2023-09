Quando si avrÃ  il PICCO dell'ALTA PRESSIONE? Quando tornerÃ  L'AUTUNNO? Tutti gli ultimi AGGIORNAMENTI

Il mostro anticiclonico che ci interesserà nei prossimi giorni raggiungerà il suo apice nella giornata di domenica 1 ottobre. Non è il caso di fare confronti tra i modelli perchè questa situazione, come al solito, è inquadrata benissimo e all'unisono da tutte le elaborazioni.

Vi mostriamo comunque la media degli scenari del modello americano valida per le ore centrali di domenica 1 ottobre:

Ecco l'anticiclone all'apice della sua potenza. Notate come si presenti ben radicato sul nord Africa, un vero e proprio mostro che sarà molto difficile smantellare in tempi brevi.

Nessun anticiclone per fortuna è eterno. La natura inizierà lentamente a lavorare all'inizio della settimana prossima per limare progressivamente questo macigno con le correnti occidentali, ma ovviamente servirà tempo prima del ritorno delle piogge e dell'autunno sull'Italia.

La seconda mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 5 ottobre:

Rispetto alla prima mappa notiamo alcuni progressi operati dalle correnti occidentali che dovrebbero iniziare a scorrere quantomeno sull'Europa centrale e il nord Italia. Un tempo maggiormente variabile, con meno esuberanze termiche e qualche pioggia si farà vedere al nord e sulla Toscana, mentre sul resto d'Italia avremo ancora pochi cambiamenti.

Un'importante conferma di ciò ci giunge anche dalla media degli scenari del modello europeo valida sempre per giovedi 5 ottobre:

Anche il modello nostrano mostra un cedimento progressivo dell'alta pressione che dovrebbe iniziare a sgonfiarsi a partire dalle regioni settentrionali sotto i colpi delle correnti occidentali (frecce blu).

Per il momento ci fermiamo qui. Ovviamente per un cambiamento più serio della situazione bisognerà probabilmente aspettare la fine della prima decade di ottobre. Ne riparleremo.

RIASSUMENDO: L’Italia sarà alle prese con un mostro anticiclonico di origine africana che porterà temperature record e assenza di piogge in gran parte del paese. Questa situazione anomala raggiungerà il suo culmine nella giornata di domenica 1 ottobre, quando avremo punte termiche oltre i 30°C. L’anticiclone sarà ben radicato sul nord Africa e si estenderà fino al centro Europa, creando una barriera alle perturbazioni atlantiche. Tuttavia, a partire dall’inizio della settimana prossima, le correnti occidentali inizieranno a lavorare per limare progressivamente questo macigno, portando un tempo più variabile e qualche pioggia al nord e sulla Toscana. Per un cambiamento più radicale della situazione bisognerà probabilmente attendere la fine della prima decade di ottobre, quando potrebbe tornare l’autunno sull’Italia.

